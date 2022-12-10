В Москве произошло ДТП с участием двух пассажиров

В интернете опубликовали видео ДТП с двумя пешеходами в Москве. Ролик размещен в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«На Хабаровской улице в районе дома 1 произошло ДТП с участием двух пешеходов», - сообщает канал.

Съемка велась издалека, поэтому пока непонятно, имеется ли пешеходный переход в том месте, где произошло ДТП. На кадрах два человека переходят дорогу. В правой полосе, пропуская их, останавливается небольшой грузовик. Легковой автомобиль выезжает из-за грузовика по левой полосе и сбивает пешеходов.

Машина протащила пострадавших несколько метров и врезалась в дерево. Видно, что один из пешеходов неподвижно лежит на земле.