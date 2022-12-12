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1 час назад

На трассе в Ленобласти лоб в лоб столкнулись соседи по одному дому

Газета.Ruиещё 2

В Ленинградской области в ДТП попали водители, которые проживают в одном доме. Об этом рассказали в сообществе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте».

На трассе лоб в лоб столкнулись соседи по дому
Фото: Дорожный инспектор/VKДорожный инспектор/VK

Авария произошла утром 12 декабря в Киришском районе на дороге «Кириши — Городище». По предварительной информации, женщина за рулем Daewoo выехала на встречную полосу, где столкнулась с «ВАЗом».

В результате аварии пострадали женщина-водитель и пассажир Daewoo, а также водитель отечественной легковушки 1943 года рождения. Все в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу.

«Кстати, у обоих водителей еще и ОСАГО отсутствует. На автомобиль ВАЗ страховка закончилась в 2020 году. Интересно, что водители живут в одном доме», — уточняется в сообщении.

ДТП,ДТП в Самаре,Lada,
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