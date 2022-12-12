На трассе лоб в лоб столкнулись соседи по дому

В Ленинградской области в ДТП попали водители, которые проживают в одном доме. Об этом рассказали в сообществе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Дорожный инспектор/VK Дорожный инспектор/VK

Авария произошла утром 12 декабря в Киришском районе на дороге «Кириши — Городище». По предварительной информации, женщина за рулем Daewoo выехала на встречную полосу, где столкнулась с «ВАЗом».

В результате аварии пострадали женщина-водитель и пассажир Daewoo, а также водитель отечественной легковушки 1943 года рождения. Все в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу.