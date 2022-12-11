В Волгограде "КамАЗ" протаранил автовоз

Грузовик «КамАЗ» врезался в припаркованный автовоз в Волгограде. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное МВД.

Отмечается, что водитель «КамАЗа» влетел в стоящий на Первой продольной магистрали автовоз Renault. На видео видно, как грузовик проехал мимо припаркованной легковушки и врезался в автовоз. От удара подпрыгнул и грузовик, и прицеп с иномарками. На автовозе повреждения получили несколько машин. У «КамАЗа» смяло правую половину кабины. Водитель не пострадал.