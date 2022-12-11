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58 минут назад

В Волгограде "КамАЗ" протаранил автовоз

Газета.Ru

Грузовик «КамАЗ» врезался в припаркованный автовоз в Волгограде. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное МВД.

В Волгограде "КамАЗ" протаранил автовоз
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что водитель «КамАЗа» влетел в стоящий на Первой продольной магистрали автовоз Renault. На видео видно, как грузовик проехал мимо припаркованной легковушки и врезался в автовоз. От удара подпрыгнул и грузовик, и прицеп с иномарками. На автовозе повреждения получили несколько машин. У «КамАЗа» смяло правую половину кабины. Водитель не пострадал.

По предварительным данным, водитель грузовика отвлекся от управления и не заметил на своем пути автовоз.

Ранее сообщалось, что в Башкирии пассажирский автобус переехал лежащего на дороге пешехода. Инцидент произошел в городе Учалы.

ДТП,Renault,
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