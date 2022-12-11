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44 минуты назад

Водитель протаранил несколько авто в попытке уйти от ДПС в Петербурге

Елена Прошина

Пьяный водитель каршеринга протаранил несколько автомобилей и врезался в столб, пытаясь скрыться от ДПС. Инцидент произошел на севере Петербурга, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Водитель протаранил несколько авто в попытке уйти от ДПС в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что сегодня ночью мужчина арендовал автомобиль под фейковым аккаунтом. За руль он сел в нетрезвом виде. Его заметили сотрудники ДПС, однако нарушитель отказался остановиться. Началась погоня.

На улице Матроса Железняка пьяный водитель задел несколько припаркованных автомобилей и врезался в столб. Он был задержан. Пострадавших нет.

Ранее в Москве мужчина угнал и разбил автомобиль, который перегонял сотрудник каршеринговой компании.

ДТП,ГИБДД,
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