Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Фура с мандаринами перевернулась на трассе в Челябинской области

Илья Родин

В Челябинской области на трассе М-5, в районе Златоуста перевернулась фура с мандаринами. Несколько тонн фруктов оказалось на дороге, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, очевидцы публикуют видео в социальных сетях и в шутку приглашают местных жителей набрать себе мандаринов.

Отмечается, что в ДТП никто не пострадал.

Водитель Volvo в воскресенье, 11 декабря, не выдержал необходимую дистанцию и совершил столкновение со стоящим на дороге автомобилем «КАМАЗ», сообщает «Газета.Ru».

В результате, на дороге оказались сотни мандаринов. Проезжающие по трассе автолюбители пишут в соцсетях, что запах цитрусовых доносится издалека, уточняет портал.

Сотрудники ГИБДД организовали движение по одной полосе. Они устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

ДТП,Видео,Volvo,ГИБДД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители