В Челябинской области на трассе М-5, в районе Златоуста перевернулась фура с мандаринами. Несколько тонн фруктов оказалось на дороге, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, очевидцы публикуют видео в социальных сетях и в шутку приглашают местных жителей набрать себе мандаринов.

Отмечается, что в ДТП никто не пострадал.

Водитель Volvo в воскресенье, 11 декабря, не выдержал необходимую дистанцию и совершил столкновение со стоящим на дороге автомобилем «КАМАЗ», сообщает «Газета.Ru».

В результате, на дороге оказались сотни мандаринов. Проезжающие по трассе автолюбители пишут в соцсетях, что запах цитрусовых доносится издалека, уточняет портал.