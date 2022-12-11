В Челябинской области на трассе М-5, в районе Златоуста перевернулась фура с мандаринами. Несколько тонн фруктов оказалось на дороге, пишет Telegram-канал SHOT.
По данным канала, очевидцы публикуют видео в социальных сетях и в шутку приглашают местных жителей набрать себе мандаринов.
Отмечается, что в ДТП никто не пострадал.
Водитель Volvo в воскресенье, 11 декабря, не выдержал необходимую дистанцию и совершил столкновение со стоящим на дороге автомобилем «КАМАЗ», сообщает «Газета.Ru».
В результате, на дороге оказались сотни мандаринов. Проезжающие по трассе автолюбители пишут в соцсетях, что запах цитрусовых доносится издалека, уточняет портал.
Сотрудники ГИБДД организовали движение по одной полосе. Они устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.