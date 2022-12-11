Грузовик въехал в жилой дом под Белгородом

Грузовой автомобиль врезался в жилой дом под Белгородом. Об этом сообщает региональное МВД.

«По предварительным данным, в с.Горки на ул. Молодежная 29-летний водитель автомобиля «МАЗ» с полуприцепом не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил движение по обочине с последующим наездом на жилой дом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП водитель большегрузного автомобиля получил травмы различной степени тяжести. О том, насколько пострадал дом и были ли в нем люди в момент столкновения не сообщается. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.