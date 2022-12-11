Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
2 часа назад

В российском регионе произошло смертельное ДТП

Lenta.ruиещё 7

В Свердловской области столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

Пассажирский автобус столкнулся с авто на трассе в Свердловской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авария произошла на 235-м километре трассы Екатеринбург — Серов. Водитель легкового автомобиля, совершая обгон впереди идущего транспорта, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автобусом. В автобусе находились 27 пассажиров.

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля и пострадали девять пассажиров автобуса. В настоящий момент прокуратура российского региона выясняет все обстоятельства произошедшего. Также отмечается, что пострадавшим в смертельной аварии была оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области столкнулись два автобуса. Авария произошла на трассе Зеленогорск— Приморск—Выборг. В результате ДТП пострадали пять человек — четыре пассажира и водитель автобуса ПАЗ.

ДТП,Генпрокуратура РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители