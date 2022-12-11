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1 час назад

Автобус насмерть задавил вышедшего из салона водителя

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге водитель погиб, когда пытался остановить самопроизвольно поехавший автобус. Об этом сообщает 78.ru.

Автобус насмерть задавил вышедшего из салона водителя
Фото: Телеграм-канал «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»Телеграм-канал «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»

Инцидент произошел во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Водитель вышел из автобуса, но не поставил его на ручной тормоз. В результате машина поехала. Водителем была предпринята попытка остановить транспортное средство самостоятельно, не заходя в него, в результате чего он погиб на месте происшествия.

Отмечается, что мужчину зажало между двумя автобусами, он скончался до приезда скорой помощи. Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Брянской области утонули три человека в упавшем в реку автомобиле. По предврительным данным, четверо мужчин двигались на автомобиле Chevrolet Niva вдоль берега водоема. Водитель потерял управление, внедорожник съехал в воду и затонул. Выбраться смог только один человек.

ДТП,Chevrolet Niva,Chevrolet,
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