Автобус насмерть задавил вышедшего из салона водителя

В Санкт-Петербурге водитель погиб, когда пытался остановить самопроизвольно поехавший автобус. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент произошел во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Водитель вышел из автобуса, но не поставил его на ручной тормоз. В результате машина поехала. Водителем была предпринята попытка остановить транспортное средство самостоятельно, не заходя в него, в результате чего он погиб на месте происшествия.
Отмечается, что мужчину зажало между двумя автобусами, он скончался до приезда скорой помощи. Полиция проводит проверку.
Ранее сообщалось, что в Брянской области утонули три человека в упавшем в реку автомобиле. По предврительным данным, четверо мужчин двигались на автомобиле Chevrolet Niva вдоль берега водоема. Водитель потерял управление, внедорожник съехал в воду и затонул. Выбраться смог только один человек.