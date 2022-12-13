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1 час назад

Один человек погиб в ДТП в Новой Москве

ТАССиещё 2

"Газель" и легковая машина столкнулись в Новой Москве, в результате аварии один человек погиб, двое получили травмы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Один человек погиб в ДТП в Новой Москве
Фото: ТАССТАСС

"В 16:26 в полицию поступило сообщение о ДТП в районе дома 22 в Новой Москве. Столкнулись легковой автомобиль и "Газель". В результате ДТП один человек погиб, двое пострадали и переданы медикам для оказания помощи", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства аварии, проводится проверка.

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