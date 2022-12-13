Один человек погиб в ДТП в Новой Москве

"В 16:26 в полицию поступило сообщение о ДТП в районе дома 22 в Новой Москве. Столкнулись легковой автомобиль и "Газель". В результате ДТП один человек погиб, двое пострадали и переданы медикам для оказания помощи", - сказал собеседник агентства.