Маршрутка с пассажирами вылетела в кювет после столкновения с «КамАЗом»

Маршрутный автобус с пассажирами съехал в кювет после ДТП с «КамАЗом» под Тулой. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
«На 23-м км автодороги «Железня — Алексин» Алексинского района Тульской области, произошло столкновение маршрутного транспортного средства «Ивеко» и манипулятора «Камаз». Водитель автомобиля «Ивеко» допустил выезд на встречную полосу движения, где совершил касательное столкновение с грузовиком, после чего маршрутка совершила съезд в кювет», — говорится в сообщении.
В результате аварии водитель маршрутного такси погиб на месте. Травмы получили шесть пассажиров. О том, пострадал ли водитель «КамАЗа», неизвестно.
Отмечается, что причиной ДТП стала опора манипулятора «КамАЗа», которая находилась в выдвинутом состоянии во время движения машины. В нее и врезалась маршрутка. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего ДТП.
Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате падения башенного крана на стройке в Абакане. По предварительной версии следствия, во время подъема бетонных плит стрела башенного крана накренилась, кран упал с высоты около 42 метров на грузовую технику.