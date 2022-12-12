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27 минут назад

Массовое ДТП с участием 5 автомобилей произошло на МКАД

Газета.Ru

Массовая автомобильная авария произошла сегодня на МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Массовое ДТП произошло на МКАД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На внутренней стороне 69-го км МКАД (после развязки с Волоколамским шоссе) произошло ДТП с участием 5 автомобилей. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении.

Судя по фото, участниками аварии стали как легковые, так и грузовые машины. Движение транспорта в сторону Новокуркинского шоссе осуществляется по четырем полосам из пяти. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

В ГИБДД назвали основные причины ДТП

Ранее в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России назвали основные причины ДТП на дорогах России в 2022 году.

ДТП,ГИБДД,
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