Массовое ДТП произошло на МКАД

Массовая автомобильная авария произошла сегодня на МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«На внутренней стороне 69-го км МКАД (после развязки с Волоколамским шоссе) произошло ДТП с участием 5 автомобилей. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении.

Судя по фото, участниками аварии стали как легковые, так и грузовые машины. Движение транспорта в сторону Новокуркинского шоссе осуществляется по четырем полосам из пяти. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.