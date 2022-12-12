Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
31 минуту назад

Российский судья сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

Lenta.ruиещё 1

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела судьи Краснодарского краевого суда в отставке Юрия Захарчевского, обвиняемого в совершении смертельного ДТП. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Судья сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП
Фото: ТАССТАСС

Фигуранту вменяются статьи 264 (Нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть человека) и 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в апреле 2020 года в Краснодаре судья за рулем автомобилем Toyota совершил наезд на велосипедиста, который передвигался по его полосе движения. Захарчевский скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшему первую помощь. От полученных травм велосипедист скончался в больнице.

Судье избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, его имущество арестовано.

ДТП,Toyota,Следственный комитет,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители