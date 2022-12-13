В Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом и грузовиком

Следственные органы в Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП с участием автобуса и грузовика, в котором пострадала 11-летняя девочка. Об этом сообщили в СУ СК России по Татарстану.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения") по факту ДТП с участием пассажирского автобуса", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля произошло 13 декабря в Высокогорском районе республики, в результате пострадала 11-летняя девочка. Она доставлена в больницу с переломом ноги, сообщили ТАСС ранее в пресс-службе прокуратуры Татарстана. У второго пострадавшего (1965 года рождения) зафиксированы ушибы грудной клетки и ушиб коленного сустава.