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31 минуту назад

В Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом и грузовиком

ТАССиещё 1

Следственные органы в Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП с участием автобуса и грузовика, в котором пострадала 11-летняя девочка. Об этом сообщили в СУ СК России по Татарстану.

В Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом и грузовиком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения") по факту ДТП с участием пассажирского автобуса", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля произошло 13 декабря в Высокогорском районе республики, в результате пострадала 11-летняя девочка. Она доставлена в больницу с переломом ноги, сообщили ТАСС ранее в пресс-службе прокуратуры Татарстана. У второго пострадавшего (1965 года рождения) зафиксированы ушибы грудной клетки и ушиб коленного сустава.

ДТП,Следственный комитет,
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