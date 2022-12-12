Автобус перевернулся на трассе в Пермском крае

В Кизеловском округе Пермского края перевернулся пассажирский автобус, рассказал глава округа Андрей Родыгин на своей странице «ВКонтакте». Он добавил, что есть пострадавшие.

Фото: Vk.com Vk.com

«Произошла авария пассажирского автобуса, двигавшегося из Александровска через Кизел в Пермь. Есть пострадавшие», - уточнил Родыгин.

Свой пост он сопроводил фотографиями. На кадрах виден перевернутый рейсовый автобус, съехавший с проезжей части в заснеженный кювет.

Глава округа призвал автомобилистов к внимательности на трассе. Он подчеркнул, что «наблюдаются очень сложные условия».