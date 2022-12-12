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47 минут назад

Автобус перевернулся на трассе в Пермском крае

Илья Родин

В Кизеловском округе Пермского края перевернулся пассажирский автобус, рассказал глава округа Андрей Родыгин на своей странице «ВКонтакте». Он добавил, что есть пострадавшие.

Автобус перевернулся на трассе в Пермском крае
Фото:  Vk.com Vk.com

«Произошла авария пассажирского автобуса, двигавшегося из Александровска через Кизел в Пермь. Есть пострадавшие», - уточнил Родыгин.

Свой пост он сопроводил фотографиями. На кадрах виден перевернутый рейсовый автобус, съехавший с проезжей части в заснеженный кювет.

Глава округа призвал автомобилистов к внимательности на трассе. Он подчеркнул, что «наблюдаются очень сложные условия».

По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает РЕН ТВ.

ДТП,Андрей Родыгин,
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