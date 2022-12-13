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26 минут назад

В Москве легковушка протаранила «скорую»

Свободная пресса

Легковушка врезалась в скорую помощь на западе Москвы.

В Москве легковушка протаранила «скорую»
Фото: ТАССТАСС

Авария произошла на Можайском шоссе, около дома 43/1, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

От мощного удара скорая помощь опрокинулась на дорогу.

В настоящее время уточняется информация о пострадавших в этом ДТП. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее «Свободная пресса» писала о том, что в Чановском районе Новосибирской области столкнулись большегруз и легковой автомобиль. Страшное ДТП привело к гибели трех человек. Известно, что среди жертв аварии — водитель легковушки и два его пассажира.

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