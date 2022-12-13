В Москве легковушка протаранила «скорую»

Легковушка врезалась в скорую помощь на западе Москвы.
Авария произошла на Можайском шоссе, около дома 43/1, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
От мощного удара скорая помощь опрокинулась на дорогу.
В настоящее время уточняется информация о пострадавших в этом ДТП. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее «Свободная пресса» писала о том, что в Чановском районе Новосибирской области столкнулись большегруз и легковой автомобиль. Страшное ДТП привело к гибели трех человек. Известно, что среди жертв аварии — водитель легковушки и два его пассажира.