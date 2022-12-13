В Москве легковушка протаранила «скорую»

В настоящее время уточняется информация о пострадавших в этом ДТП. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее «Свободная пресса» писала о том, что в Чановском районе Новосибирской области столкнулись большегруз и легковой автомобиль. Страшное ДТП привело к гибели трех человек. Известно, что среди жертв аварии — водитель легковушки и два его пассажира.