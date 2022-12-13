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1 час назад

Девушка на хетчбэке два раза врезалась в одну и ту же машину при попытке выехать из двора

Газета.Ru

Девушка на красном хетчбэке попыталась выехать из двора, но дважды въехала в один и тот же автомобиль в Магнитогорске. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Девушка при попытке выехать из двора дважды врезалась в одну и ту же машину
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что инцидент произошел на улице 50-летия Магнитки. Судя по видео, девушка сдавая задним ходом, вывернула руль и ударила соседнюю машину. После этого она вышла из автомобиля, посмотрела на повреждения, села обратно и вновь въехала в ту машину.

С третьего раза девушке все-же удалось правильно сдать назад и выехать из двора. Отмечается, что хозяйка поврежденного автомобиля написала заявление в полицию.

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