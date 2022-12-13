Девушка при попытке выехать из двора дважды врезалась в одну и ту же машину

Девушка на красном хетчбэке попыталась выехать из двора, но дважды въехала в один и тот же автомобиль в Магнитогорске. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Отмечается, что инцидент произошел на улице 50-летия Магнитки. Судя по видео, девушка сдавая задним ходом, вывернула руль и ударила соседнюю машину. После этого она вышла из автомобиля, посмотрела на повреждения, села обратно и вновь въехала в ту машину.