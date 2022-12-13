Полицейский сбил пожилую велосипедистку и скрылся

На Кубани полицейский сбил пенсионерку, которая ехала на велосипеде, и скрылся с места происшествия, сообщает «АиФ-Юг» со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Полицейские Ленинградского района получили сообщение о происшествии вечером 12 декабря. По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-2112», не выбрав безопасное расстояние, сбил пожилую велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении. Водитель не вызвал на место аварии скорую помощь с полицией и скрылся.
Женщину госпитализировали. Водителем легковушки оказался 30-летний сотрудник ОМВД России по Ленинградскому району. Медосвидетельствование показало, что он был трезв.
По факту ДТП пройдет служебная проверка, по результатам которой полицейского уволят из органов по отрицательным основаниям, также он понесет наказание в установленном законами порядке, добавили в ведомстве.