Полицейский сбил пожилую велосипедистку и скрылся

На Кубани полицейский сбил пенсионерку, которая ехала на велосипеде, и скрылся с места происшествия, сообщает «АиФ-Юг» со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Полицейские Ленинградского района получили сообщение о происшествии вечером 12 декабря. По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-2112», не выбрав безопасное расстояние, сбил пожилую велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении. Водитель не вызвал на место аварии скорую помощь с полицией и скрылся.

Женщину госпитализировали. Водителем легковушки оказался 30-летний сотрудник ОМВД России по Ленинградскому району. Медосвидетельствование показало, что он был трезв.