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46 минут назад

Автобус столкнулся с военным тягачом в Воронежской области

Елена Прошина

Пассажирский автобус столкнулся с военным тягачом в Ольховатском районе Воронежской области. Об этом пишет ТАСС.

Автобус столкнулся с военным тягачом в Воронежской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнили в Единой дежурной диспетчерской службе Ольховатского района региона, пассажирский автобус, следовавший из Луганска в Белгород, въехал в военный тягач МАЗ 537. В результате ДТП пострадали восемь человек, все они доставлены в Россошанскую районную больницу.

Среди пострадавших нет людей с тяжелыми травмами, автобус находится на месте ДТП. На месте находятся сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики на автодороге Шахтерск - Торез столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус. В результате ДТП погибли 16 человек, еще трое пострадали. Уточняется, что грузовик перевозил военных.

ДТП,ГИБДД,
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