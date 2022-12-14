Автобус столкнулся с военным тягачом в Воронежской области

Пассажирский автобус столкнулся с военным тягачом в Ольховатском районе Воронежской области. Об этом пишет ТАСС.

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Как уточнили в Единой дежурной диспетчерской службе Ольховатского района региона, пассажирский автобус, следовавший из Луганска в Белгород, въехал в военный тягач МАЗ 537. В результате ДТП пострадали восемь человек, все они доставлены в Россошанскую районную больницу.

Среди пострадавших нет людей с тяжелыми травмами, автобус находится на месте ДТП. На месте находятся сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.