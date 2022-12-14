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28 минут назад

Появилось видео с места гибели четырех человек в ДТП под Томском

Lenta.ruиещё 1

Очевидцы сняли видео с места гибели четырех человек в машине скорой помощи в ДТП под Томском. Кадры публикует Telegram-канал 112.

Автор видео сообщает, что машина скорой обогнала его автомобиль за несколько минут до съемки, после чего столкнулась с грузовиком.

На кадрах видно, что машина с медиками от столкновения вылетела на обочину и загорелась.

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О ДТП стало известно днем 14 декабря. Столкновение произошло на 46-м километре автодороги Томск — Мариинск. По предварительным данным, грузовой автомобиль двигался со стороны села Турунтаево, а автомобиль скорой помощи ехал со стороны города Томска в город Асино. Четверо находившихся в машине скорой помощи человек погибли.

ДТП,Видео,
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