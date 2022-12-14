Появилось видео с места гибели четырех человек в ДТП под Томском

Очевидцы сняли видео с места гибели четырех человек в машине скорой помощи в ДТП под Томском. Кадры публикует Telegram-канал 112.

Автор видео сообщает, что машина скорой обогнала его автомобиль за несколько минут до съемки, после чего столкнулась с грузовиком.

На кадрах видно, что машина с медиками от столкновения вылетела на обочину и загорелась.