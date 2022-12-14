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40 минут назад

В Новой Москве автомобиль вылетел в траншею и упал на рабочих

Газета.Ruиещё 2

В деревне Чириково (территориально относится к Москве) водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал с дороги в строительную траншею, в которой находились рабочие. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Автомобиль вылетел в траншею и упал на рабочих
Фото: TelegramTelegram

По его данным, легковая машина зацепила снежный вал между колеями и ее вынесло на встречную полосу в районе проведения дорожных работ. Затем автомобиль упал в выкопанную строителями канаву, в которой находились трое рабочих. В результате ДТП 30-летний мужчина получил перелом голени, еще двое рабочих 47 и 44 лет — травму головы и перелом руки соответственно. Они госпитализированы. В автомобиле жертв и пострадавших нет.

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