Автомобиль вылетел в траншею и упал на рабочих

В деревне Чириково (территориально относится к Москве) водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал с дороги в строительную траншею, в которой находились рабочие. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, легковая машина зацепила снежный вал между колеями и ее вынесло на встречную полосу в районе проведения дорожных работ. Затем автомобиль упал в выкопанную строителями канаву, в которой находились трое рабочих. В результате ДТП 30-летний мужчина получил перелом голени, еще двое рабочих 47 и 44 лет — травму головы и перелом руки соответственно. Они госпитализированы. В автомобиле жертв и пострадавших нет.