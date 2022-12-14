В ДТП со скорой помощью под Томском погибли сотрудники перинатального центра

Сотрудники перинатального центра, в том числе и заместитель главного врача, погибли в ДТП на трассе Томск - Мариинск, где машина скорой помощи столкнулась с грузовиком. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Мазур.

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По его словам, медики ехали на помощь пациентке.

«Погибли заместитель главного врача областного перинатального центра, заведующий отделением взрослой реанимации, медицинская сестра и водитель скорой помощи. Уникальные специалисты, настоящие профессионалы, замечательные люди, всегда спешившие помочь», - написал Владимир Мазур.

Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать им помощь.

В администрации Томской области уточнили, что в аварии погибли заместитель главврача областного перинатального центра по акушерско-гинекологической помощи Алла Карманова, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Томской области по анестезиологии-реаниматологии в акушерстве и гинекологии, заведующий отделением анестезиологии-реанимации ОПЦ Юрий Бочков, медицинская сестра Наталья Иванова и водитель Михаил Криницын.

«Пациентке, за которой направлялась бригада перинатального центра, медицинская помощь оказана в Асиновской районной больнице. Женщина будет транспортирована в Томск силами санитарной авиации», - пояснили в пресс-службе.