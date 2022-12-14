Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
37 минут назад

В ДТП со скорой помощью под Томском погибли сотрудники перинатального центра

Алиса Селезнёва

Сотрудники перинатального центра, в том числе и заместитель главного врача, погибли в ДТП на трассе Томск - Мариинск, где машина скорой помощи столкнулась с грузовиком. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Мазур.

В ДТП со скорой помощью под Томском погибли сотрудники перинатального центра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, медики ехали на помощь пациентке.

«Погибли заместитель главного врача областного перинатального центра, заведующий отделением взрослой реанимации, медицинская сестра и водитель скорой помощи. Уникальные специалисты, настоящие профессионалы, замечательные люди, всегда спешившие помочь», - написал Владимир Мазур.

Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать им помощь.

В администрации Томской области уточнили, что в аварии погибли заместитель главврача областного перинатального центра по акушерско-гинекологической помощи Алла Карманова, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Томской области по анестезиологии-реаниматологии в акушерстве и гинекологии, заведующий отделением анестезиологии-реанимации ОПЦ Юрий Бочков, медицинская сестра Наталья Иванова и водитель Михаил Криницын.

«Пациентке, за которой направлялась бригада перинатального центра, медицинская помощь оказана в Асиновской районной больнице. Женщина будет транспортирована в Томск силами санитарной авиации», - пояснили в пресс-службе.

Авария произошла сегодня на участке автодороги Томск — Мариинск. На встречной полосе столкнулись машина скорой помощи и «КамАЗ», оба автомобиля загорелись. Медработники и водитель скорой помощи погибли на месте. Водитель большегруза госпитализирован.

ДТП,Наталья Иванова,Владимир Мазур,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители