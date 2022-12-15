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1 час назад

Два автомобиля столкнулись на Земляном валу в Москве

Вечерняя Москва

На улице Земляной вал возле дома №77 в Москве произошло столкновение двух автомобилей, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры (Дептранс).

Два автомобиля столкнулись на Земляном валу в Москве
Фото: ТАССТАСС

По данным ведомства, в настоящий момент из-за дорожного инцидента заняты два ряда из трех на внешней стороне Садового Кольца при выезде из Таганского тоннеля.

На месте в данный момент работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших уточняется, сообщается на канале «Дептранс. Оперативно» в Telegram.

До этого водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в столб возле дома 23к2 по улице Новинки в Москве. По информации представителей ведомства, в настоящее время на месте дорожного инцидента работают оперативные службы города.

Накануне появилась информация, что в ТиНАО водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и сбил трех рабочих. Авария произошла в среду, 14 декабря, в районе полудня в деревне Чириково на скользкой заснеженной дороге.

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