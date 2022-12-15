Автобус столкнулся с грузовиком в Турции

В Турции 20 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком. Об этом сообщает ren.tv со ссылкой на местную газету Yeni Şafak.

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Инцидент произошел 15 декабря в городе Ушак. Отмечается, что на перекрестке грузовик проехал на красный свет и врезался в автобус с пассажирами. Пострадали 20 человек.

Все пострадавшие в ДТП пассажиры были доставлены в Учебно-исследовательскую больницу Ушака. Водитель грузового автомобиля задержан.