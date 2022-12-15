Водитель заживо сгорел в автомобиле после ДТП

«15 декабря 2022 года в районе 42-го км автодороги »Краснодар – Ейск», водитель, управляя автомобилем «ВАЗ- 2111», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, после чего произошло возгорание автомобиля», — говорится в сообщении.