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15 декабря

На Кубани водитель заживо сгорел в автомобиле после ДТП

Газета.Ruиещё 1

Автомобиль съехал с дороги и загорелся на Кубани. Об этом сообщает региональное ГИБДД. Водитель не смог выбраться из машины и сгорел.

Водитель заживо сгорел в автомобиле после ДТП
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«15 декабря 2022 года в районе 42-го км автодороги »Краснодар – Ейск», водитель, управляя автомобилем «ВАЗ- 2111», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, после чего произошло возгорание автомобиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель. Судя по фото, машина полностью сгорела и восстановлению не подлежит.

ДТП,ДТП в Краснодаре,ВАЗ 2111,Lada,ГИБДД,
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