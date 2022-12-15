Водитель заживо сгорел в автомобиле после ДТП

Автомобиль съехал с дороги и загорелся на Кубани. Об этом сообщает региональное ГИБДД. Водитель не смог выбраться из машины и сгорел.
«15 декабря 2022 года в районе 42-го км автодороги »Краснодар – Ейск», водитель, управляя автомобилем «ВАЗ- 2111», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, после чего произошло возгорание автомобиля», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель. Судя по фото, машина полностью сгорела и восстановлению не подлежит.