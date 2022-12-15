В Москве иномарку выкинуло на остановку с людьми после ДТП

На 2-м Павелецком проезде в Москве столкнулись BMW и Citroën. В результате одну из машин выбросило на остановку с людьми, двое находящихся на ней пешеходов получили травмы, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА ФАН.

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По предварительным данным, после столкновения иномарок один из автомобилей врезался в остановку, на которой находились люди. Один из пострадавших пешеходов получил перелом ноги, а у второго зафиксировали серьезную черепно-мозговую травму. Сейчас пострадавшим оказывают помощь врачи. Других подробностей произошедшего пока не поступало.