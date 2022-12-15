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46 минут назад

Устроивший смертельную аварию в Москве оказался гендиректором подмосковной фирмы

Lenta.ru

Водителем BMW, устроившим смертельную аварию на одной из остановок в Москве, оказался генеральный директор подмосковной фирмы. По данным РЕН ТВ, в машине находился гендиректор подольского ООО «Регионстрой» Илья Астановский.

Устроивший смертельную аварию в Москве оказался гендиректором фирмы
Фото: ТАССТАСС

«Предварительно, он не справился с управлением, совершил выезд на тротуар, сбил дорожный знак, после чего совершил наезд на пешеходов, а затем врезался в припаркованный автомобиль», — сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Там уточнили, что в результате ДТП погиб мужчина 1990 года рождения. Пострадавшим на данный момент оказывается помощь.

В Москве иномарку выкинуло на остановку с людьми после ДТП

О происшествии на юге столицы вечером 15 декабря сообщил Telegram-канал Mash. По их данным, иномарка сбила двух людей на остановке и протаранила другой автомобиль. Позднее появилась информация об одном погибшем и двух пострадавших.

ДТП,BMW,
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