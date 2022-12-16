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2 часа назад

Цистерна с аммиаком перевернулась после ДТП в Калужской области

Газета.Ruиещё 6

В Калужской области на трассе после дорожно-транспортного происшествия перевернулась цистерна с аммиаком. Об этом сообщает Telegram-канал правительства региона.

Цистерна с аммиаком перевернулась после ДТП под Калугой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"ДТП с участием трех грузовых автомобилей произошло накануне вечером на трассе М-3 "Украина" в Думиничском районе. В результате опрокинулась цистерна, в которой находился аммиак", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для того, чтобы нейтрализовать последствия аварии, пожарные выставили водяную завесу. На данный момент утечка ликвидирована.

Угрозы для жизни людей нет.

О том, пострадал ли кто-нибудь в ДТП не сообщается. Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что водитель попавшего в ДТП автомобиля попрыгал на капоте, чтобы поставить его на место.

ДТП,
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