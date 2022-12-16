Цистерна с аммиаком перевернулась после ДТП под Калугой

В Калужской области на трассе после дорожно-транспортного происшествия перевернулась цистерна с аммиаком. Об этом сообщает Telegram-канал правительства региона.

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"ДТП с участием трех грузовых автомобилей произошло накануне вечером на трассе М-3 "Украина" в Думиничском районе. В результате опрокинулась цистерна, в которой находился аммиак", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для того, чтобы нейтрализовать последствия аварии, пожарные выставили водяную завесу. На данный момент утечка ликвидирована.

Угрозы для жизни людей нет.

О том, пострадал ли кто-нибудь в ДТП не сообщается. Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.