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1 час назад

Страшное ДТП под Хабаровском: Число жертв увеличилось до шести

Елена Прошина

Количество жертв автомобильной аварии с автобусом в Хабаровском крае возросло до шести, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на правоохранительные органы.

Страшное ДТП под Хабаровском: Число жертв увеличилось до шести
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно предварительным данным, 17 человек пострадали, еще шесть погибли. По данным МВД региона, один из погибших скончался в автомобили скорой помощи.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 178-м километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Там служебный автобус съехал в кювет и перевернулся.

Вахтовики направлялись на работу в село Мармыж Нанайского района.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

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