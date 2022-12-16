Число погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло

Число погибших в результате ДТП с вылетевшим в кювет пассажирским автобусом возросло до семи. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев.

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«Погибли 7 человек. 23 пострадавших доставлены в Троицкую ЦРБ с травмами различной степени тяжести», — написал губернатор.

Он уточнил, что двух пациентов в настоящее время оперируют.

Ранее представитель Троицкой больницы сообщил, что из 23 пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии, пятеро — в состоянии средней тяжести. Остальные получили легкие травмы, их состояние близко к удовлетворительному. Врачи также ждут вертолет МЧС со спасателями и медиками, чтобы перевезти пострадавших в тяжелом состоянии в Хабаровск.