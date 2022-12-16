Один из пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае скончался после операции в Троицкой центральной районной больнице. Таким образом, число жертв в аварии возросло до восьми человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главврача медучреждения Светланы Кирдяшовой, одному из тяжелых пациентов провели операцию, однако он скончался от травм, несовместимых с жизнью. Всего в Троицкой ЦРБ были проведены операции троим пострадавшим.

«Сейчас троих оставили в больнице, а 19 пациентов было решено отправить бортом в Хабаровск, они уже летят. Пациентов - ближе к удовлетворительному состоянию - для более точной диагностики, проведения КТ и осмотра узких специалистов направили в больницы Хабаровска, так как имелись травмы», — сказала Кирдяшова.

Напомним, авария произошла утром в пятницу на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, в 9 километрах от поворота к селу Троицкое Нанайского района. Водитель автобуса Golden Dragon, перевозивший работников ООО «Амур Минералс», не справился с управлением на повороте, съехал в кювет и упал на бок.