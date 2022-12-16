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1 час назад

Опубликовано видео с места гибели россиян в ДТП под Хабаровском

News.ru

В Сети появились кадры с места гибели семи человек в аварии с пассажирским автобусом в Хабаровском крае. Они опубликованы в Telegram-канале краевой прокуратуры. На кадрах виден лежащий на боку в кювете автобус, у него выбиты стекла и поврежден корпус.

Прокуратура Нанайского района проводит проверку соблюдения индивидуальным предпринимателем, в собственности которого находится автобус, правил перевозки пассажиров, — сказано в сообщении.

Также сообщается, что на место происшествия выехал заместитель прокурора Хабаровского края Олег Алексеев. Прокурор Нанайского района Андрей Сова координирует работу спасательных и правоохранительных органов на месте аварии.

ДТП произошло ранним утром 16 декабря в 9 километрах от поворота к селу Троицкое Нанайского района. Водитель автобуса Golden Dragon, которым перевозились работники ООО «Амур Минералс», не справился с управлением на повороте, он съехал в кювет и упал на бок.

Ранее стало известно, что в результате ДТП погибли 8 человек и еще 23 пострадали. По факту ДТП возбуждено уголовное дело о части 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

ДТП,Видео,Андрей Сова,Олег Алексеев,Генпрокуратура РФ,
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