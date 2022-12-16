Автобус с вахтовиками въехал в лесовоз в Томской области

В Томской области перевозивший вахтовиков автобус въехал в припаркованный лесовоз, пострадали пять человек. Об этом сообщило управление МВД России по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло сегодня на 113 км автодороги Медведево-Оленье.
«По предварительным данным, пассажирским автобусом марки "ПАЗ", перевозящий 19 вахтовых работников, произведен наезд на припаркованный грузовой автомобиль. Погибших нет», - говорится в сообщении.
В МВД отметили, что в медучреждения были доставлены пять человек.
Автобус, перевозящий работников нефтедобывающего предприятия, столкнулся с лесовозом, после чего загорелся. Однако находящимся в нем людям удалось быстро эвакуироваться, уточнили в прокуратуре Томской области.
Сегодня также стало известно, что на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре водитель автобуса Golden Dragon, перевозивший работников ООО «Амур Минералс», не справился с управлением на повороте, съехал в кювет и упал на бок. По информации Троицкой ЦРБ, в автобусе находились 30 человек вместе с водителем. Изначально сообщалось о гибели семи человек, позднее стало известно, что еще один из пострадавших умер в больнице.