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2 часа назад

Автобус с вахтовиками въехал в лесовоз в Томской области

Алиса Селезнёва

В Томской области перевозивший вахтовиков автобус въехал в припаркованный лесовоз, пострадали пять человек. Об этом сообщило управление МВД России по региону.

Автобус с вахтовиками въехал в лесовоз в Томской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, ДТП произошло сегодня на 113 км автодороги Медведево-Оленье.

«По предварительным данным, пассажирским автобусом марки "ПАЗ", перевозящий 19 вахтовых работников, произведен наезд на припаркованный грузовой автомобиль. Погибших нет», - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что в медучреждения были доставлены пять человек.

Автобус, перевозящий работников нефтедобывающего предприятия, столкнулся с лесовозом, после чего загорелся. Однако находящимся в нем людям удалось быстро эвакуироваться, уточнили в прокуратуре Томской области.

Сегодня также стало известно, что на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре водитель автобуса Golden Dragon, перевозивший работников ООО «Амур Минералс», не справился с управлением на повороте, съехал в кювет и упал на бок. По информации Троицкой ЦРБ, в автобусе находились 30 человек вместе с водителем. Изначально сообщалось о гибели семи человек, позднее стало известно, что еще один из пострадавших умер в больнице.

ДТП,МВД России,
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