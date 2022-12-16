Автобус с вахтовиками въехал в лесовоз в Томской области

В Томской области перевозивший вахтовиков автобус въехал в припаркованный лесовоз, пострадали пять человек. Об этом сообщило управление МВД России по региону.

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По данным ведомства, ДТП произошло сегодня на 113 км автодороги Медведево-Оленье.

«По предварительным данным, пассажирским автобусом марки "ПАЗ", перевозящий 19 вахтовых работников, произведен наезд на припаркованный грузовой автомобиль. Погибших нет», - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что в медучреждения были доставлены пять человек.

Автобус, перевозящий работников нефтедобывающего предприятия, столкнулся с лесовозом, после чего загорелся. Однако находящимся в нем людям удалось быстро эвакуироваться, уточнили в прокуратуре Томской области.