Cбившая пешехода женщина-водитель оправдалась зубной болью

В Калининграде женщина за рулем автомобиля сбила пешехода и объяснила произошедшее зубной болью, сообщает областная ГИБДД.

Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru» Артем Сизов/«Газета.Ru»

Инцидент произошел утром 16 декабря на улице Аллея Смелых. При проезде нерегулируемого пешеходного перехода автомобилистка не уступила дорогу пешеходу и сбила его.

В разговоре с автоинспекторами 47-летняя женщина-водитель объяснила, что из-за зубной боли у нее было рассеяно внимание, поэтому она не сразу заметила человека на дороге.

В результате ДТП 43-летний пешеход получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.