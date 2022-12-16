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1 час назад

В Калининграде женщина сбила пешехода и оправдалась зубной болью

Газета.Ru

В Калининграде женщина за рулем автомобиля сбила пешехода и объяснила произошедшее зубной болью, сообщает областная ГИБДД.

Cбившая пешехода женщина-водитель оправдалась зубной болью
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»Артем Сизов/«Газета.Ru»

Инцидент произошел утром 16 декабря на улице Аллея Смелых. При проезде нерегулируемого пешеходного перехода автомобилистка не уступила дорогу пешеходу и сбила его.

В разговоре с автоинспекторами 47-летняя женщина-водитель объяснила, что из-за зубной боли у нее было рассеяно внимание, поэтому она не сразу заметила человека на дороге.

В результате ДТП 43-летний пешеход получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области девушка за рулем вылетела с дороги, катая молодого человека на тюбинге, который в свою очередь врезался в дерево.

ДТП,ГИБДД,
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