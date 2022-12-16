Глава одного из районов Тувы погиб в ДТП

Глава Дзун-Хемчикского района Тувы Мерген Монгуш погиб в ДТП. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким нашего коллеги Мергена Кожумаевича Монгуша. Его жизнь трагически оборвалась в результате дорожно-транспортного происшествия. Мерген Кожумаевич пользовался заслуженным доверием земляков, недавно возглавил Хурал представителей Дзун-Хемчикского кожууна (муниципальный район - прим. ТАСС) Республики Тыва", - написал он.

Мергену Монгушу было 53 года. Он был депутатом от "Единой России". Занимал должность главы муниципального района с весны 2022 года.