Пьяный водитель автобуса врезался в столб в Петербурге

В Санкт-Петербурге водитель автобуса в состоянии алкогольного опьянения врезался в фонарный столб. В результате инцидента он оказался заблокирован в салоне транспортного средства, сообщает 78.ru.

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Поздно вечером 16 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге на проспекте Стачек, водитель 108-го автобуса совершил наезд на фонарный столб. В салоне транспортного средства находились кондуктор и пассажир. По предварительной информации, они не пострадали.

В результате ДТП водитель оказался заблокирован. Сотрудники экстренных служб смогли освободить его. Уточняется, что 53-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.