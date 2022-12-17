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1 час назад

В Санкт-Петербурге пьяный водитель автобуса врезался в фонарный столб и застрял

Газета.Ruиещё 2

В Санкт-Петербурге водитель автобуса в состоянии алкогольного опьянения врезался в фонарный столб. В результате инцидента он оказался заблокирован в салоне транспортного средства, сообщает 78.ru.

Пьяный водитель автобуса врезался в столб в Петербурге
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Поздно вечером 16 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге на проспекте Стачек, водитель 108-го автобуса совершил наезд на фонарный столб. В салоне транспортного средства находились кондуктор и пассажир. По предварительной информации, они не пострадали.

В результате ДТП водитель оказался заблокирован. Сотрудники экстренных служб смогли освободить его. Уточняется, что 53-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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