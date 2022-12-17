В России уличный кот спровоцировал аварию с тремя пострадавшими

В Волгоградской области животное спровоцировало ДТП с тремя пострадавшими. Об этом в субботу, 17 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

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По данным ведомства, утром в Киквидзенском районе 48-летний водитель пытался объехать уличного кота на дороге, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате аварии пострадали водитель и двое пассажиров. Сейчас они находятся в больнице.