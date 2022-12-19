Школьный автобус перевернулся в Челябинской области

"Около 08:25 часов на 1 км автодороги Миасс – Атлян на территории Миасского городского округа водитель 1962 г.р., управляя школьным автобусом ПАЗ, совершил съезд с проезжей части дороги вправо с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал. В салоне находился один водитель. Вызванный на место аварии кран вытащил автобус из кювета. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Ранее сообщалось, что в Красноярском крае, недалеко от города Уяр, два большегрузных автомобиля раздавили легковушку с водителем внутри.