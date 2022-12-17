В Новосибирске лимузин столкнулся с троллейбусом

В Заельцовском районе Новосибирска лимузин и троллейбус не поделили дорогу и попали в ДТП, рассказали в сообществе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: АСТ-54/VK АСТ-54/VK

Авария с участием лимузина Hummer и троллейбуса произошла на улице Дуси Ковальчук. По словам очевидицы, водитель лимузина долгое время не мог выйти из автомобиля из-за поврежденной двери.

Кроме того, после аварии из-под капота длинного Hummer пошел дым. На дороге из-за ДТП образовалась пробка, информации о пострадавших не поступало.