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1 час назад

В массовом ДТП с автобусом в Башкирии пострадали четыре человека

Газета.Ruиещё 4

В Стерлитамакском районе Башкирии произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей и автобуса, сообщается в Telegram-канале ГИБДД Башкортостана.

В массовом ДТП с автобусом в Башкирии пострадали четыре человека
Фото: газета.ругазета.ру

«В результате дорожной аварии за медицинской помощью обратились четыре человека. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Известно, что автобус двигался без пассажиров», — отмечается в сообщении ГИБДД.

Массовая авария произошла вечером воскресенья около села Старое Барятино при выезде из Стерлитамака. На фотографиях с места происшествия видно, что серьезные механические повреждения получили минимум два легковых автомобиля.

Ранее стало известно, что в Оренбургской области четыре человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля Skoda и грузовика Scania.

ДТП,Skoda,ГИБДД,
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