В массовом ДТП с автобусом в Башкирии пострадали четыре человека

В Стерлитамакском районе Башкирии произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей и автобуса, сообщается в Telegram-канале ГИБДД Башкортостана.

Фото: газета.ру газета.ру

«В результате дорожной аварии за медицинской помощью обратились четыре человека. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Известно, что автобус двигался без пассажиров», — отмечается в сообщении ГИБДД.

Массовая авария произошла вечером воскресенья около села Старое Барятино при выезде из Стерлитамака. На фотографиях с места происшествия видно, что серьезные механические повреждения получили минимум два легковых автомобиля.