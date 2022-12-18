В массовом ДТП с автобусом в Башкирии пострадали четыре человека

В Стерлитамакском районе Башкирии произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей и автобуса, сообщается в Telegram-канале ГИБДД Башкортостана.
«В результате дорожной аварии за медицинской помощью обратились четыре человека. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Известно, что автобус двигался без пассажиров», — отмечается в сообщении ГИБДД.
Массовая авария произошла вечером воскресенья около села Старое Барятино при выезде из Стерлитамака. На фотографиях с места происшествия видно, что серьезные механические повреждения получили минимум два легковых автомобиля.
Ранее стало известно, что в Оренбургской области четыре человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля Skoda и грузовика Scania.