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22 минуты назад

В ДТП в Тюменской области пострадали шесть человек

ТАСС

В Тюменской области два автомобиля столкнулись на 148-м км дороги из Шадринска в Ялуторовск. В результате пострадали шесть человек, их доставили в больницу, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

В ДТП в Тюменской области пострадали шесть человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Lada и ВАЗ-2106 столкнулись на 148-м км дороги Шадринск - Ялуторовск. В лечебное учреждение доставлены шесть пострадавших, по три человека из каждого автомобиля. Им оказывается медицинская помощь. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель Lada не справился с управлением и въехал в бордюр. Затем автомобиль отбросило на встречную полосу. За рулем находился водитель со стажем вождения менее месяца.

ДТП,Lada,ГИБДД,
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