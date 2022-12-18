В ДТП в Тюменской области пострадали шесть человек

В Тюменской области два автомобиля столкнулись на 148-м км дороги из Шадринска в Ялуторовск. В результате пострадали шесть человек, их доставили в больницу, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.
"Lada и ВАЗ-2106 столкнулись на 148-м км дороги Шадринск - Ялуторовск. В лечебное учреждение доставлены шесть пострадавших, по три человека из каждого автомобиля. Им оказывается медицинская помощь. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель Lada не справился с управлением и въехал в бордюр. Затем автомобиль отбросило на встречную полосу. За рулем находился водитель со стажем вождения менее месяца.