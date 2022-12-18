В Белгородской области в ДТП погибли два человека

В ДТП на трассе Белгород - Губкин в Белгородской области два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков .

"Жуткая авария на трассе Белгород - Губкин под Сергиевкой унесла жизни двух мужчин. Еще троих пострадавших бригады скорой медицинской помощи осмотрели на месте, госпитализация не потребовалась", - написал он.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Белгородской области, ДТП произошло около 17:19 на автодороге Старый Оскол - Короча в Губкинском городском округе, где столкнулись автомобили Renault Megane , Daewoo Nexia и ВАЗ-2113. К ликвидации последствий ДТП привлекалась группировка сил и средств в составе восьми человек и трех единиц техники.

Как сообщила пресс-служба УМВД по Белгородской области, по предварительным данным, водитель 1989 года рождения за рулем автомобиля ВАЗ-2113 выехал встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Renault Megane под управлением водителя 1993 года рождения, а в эту машину врезался Daewoo Nexia, который ехал за ним. По данным полиции, в результате ДТП водитель ВАЗ-2113 от полученных травм погиб на месте происшествия, водитель Renault Megane с травмами был доставлен в лечебное учреждение, где позже умер.