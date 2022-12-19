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1 час назад

Травмированный водитель едва не сгорел в автомобиле после ДТП

Газета.Ruиещё 1

Травмированный водитель смог выбрался из горящей машин после ДТП. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональную ГИБДД.

Травмированный водитель едва не сгорел в автомобиле после ДТП
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что авария произошла на 69-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень. Автомобиль ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Camry. После этого отечественная машина загорелась. Находившийся в салоне водитель, несмотря на перелом ноги, смог самостоятельно выбраться из искореженного хетчбэка.

Автомобиль ВАЗ-2109 полностью сгорел. Водитель Toyota Camry не пострадал.

ДТП,Toyota Camry,Toyota,ГИБДД,
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