Травмированный водитель едва не сгорел в автомобиле после ДТП

Травмированный водитель смог выбрался из горящей машин после ДТП. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональную ГИБДД .

Отмечается, что авария произошла на 69-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень. Автомобиль ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Camry. После этого отечественная машина загорелась. Находившийся в салоне водитель, несмотря на перелом ноги, смог самостоятельно выбраться из искореженного хетчбэка.