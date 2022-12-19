Две фуры раздавили легковой автомобиль с водителем

В Красноярском крае, недалеко от города Уяр, два большегрузных автомобиля раздавили легковушку с водителем внутри. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.
«32-летний Евгений, который был за рулем «Тойоты Королла», обгонял грузовики, но не справился с управлением — машину занесло. Мужчины, находившиеся в фурах, чудом выжили — их госпитализировали. Евгений погиб на месте. Дорога полностью перекрыта», - говорится в сообщении.
Судя по фото, все три автомобиля полностью разрушены. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.
Ранее стало известно, что в Оренбургской области четыре человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля Skoda и грузовика Scania.