Две фуры раздавили легковой автомобиль с водителем

«32-летний Евгений, который был за рулем «Тойоты Королла», обгонял грузовики, но не справился с управлением — машину занесло. Мужчины, находившиеся в фурах, чудом выжили — их госпитализировали. Евгений погиб на месте. Дорога полностью перекрыта», - говорится в сообщении.