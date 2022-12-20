В центре Москвы произошло ДТП с машиной скорой помощи

В центре Москвы на Крымском Валу столкнулись два автомобиля, в результате ДТП пострадали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

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«На Крымском Валу произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Предварительно, пострадали два человека», – заявил собеседник агентства.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. В правоохранительных органах отметили, что в аварию попали машина скорой помощи и иномарка.