Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

На трассе М-7 в районе Дзержинска столкнулись туристический автобус, фура и «Газель». Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Управления ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В ведомстве пояснили, что водитель туристического автобуса не выбрал безопасную скорость и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz, двигавшемся в попутном направлении. После этого в них врезалась «Газель».

Отмечается, что все машины получили серьезные повреждения. Двоим пассажирам автобуса потребовалась медицинская помощь. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего ДТП.