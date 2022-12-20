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1 час назад

Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

Газета.Ru

На трассе М-7 в районе Дзержинска столкнулись туристический автобус, фура и «Газель». Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Управления ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области
Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской областиОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В ведомстве пояснили, что водитель туристического автобуса не выбрал безопасную скорость и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz, двигавшемся в попутном направлении. После этого в них врезалась «Газель».

Отмечается, что все машины получили серьезные повреждения. Двоим пассажирам автобуса потребовалась медицинская помощь. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего ДТП.

Ранее сообщалось, что дорожно-транспортное происшествие с участием 27 автомобилей произошло в столице Армении городе Ереване.

ДТП,Mercedes-Benz,ГИБДД,
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