Массовое ДТП с участие 27 машин произошло в Ереване

Массовое ДТП произошло в Ереване. На Давташенском мосту в аварию попали 27 автомобилей, пишут «Изестия» со ссылкой на пресс-секретаря МЧС республики Айка Костаняна. Данных о пострадавших нет. Движение перекрыто, в обе стороны проезда нет.

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Добавим, этот участок дороги соединяет два района – Арабкир и Давташен. Мост длиной 496 м перекинут через реку Раздан на высоте 92 м. Из-за перекрытия образовались пробки, как сообщают очевидцы.