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29 минут назад

Массовое ДТП с участие 27 машин произошло в Ереване

Мир24

Массовое ДТП произошло в Ереване. На Давташенском мосту в аварию попали 27 автомобилей, пишут «Изестия» со ссылкой на пресс-секретаря МЧС республики Айка Костаняна. Данных о пострадавших нет. Движение перекрыто, в обе стороны проезда нет.

Массовое ДТП с участие 27 машин произошло в Ереване
Фото:  Shutterstock/FOTODOM Shutterstock/FOTODOM

Добавим, этот участок дороги соединяет два района – Арабкир и Давташен. Мост длиной 496 м перекинут через реку Раздан на высоте 92 м. Из-за перекрытия образовались пробки, как сообщают очевидцы.

А ночью в центре Москвы на Крымском Валу столкнулись два автомобиля, в результате ДТП пострадали два человека. В аварию попали машина скорой помощи и иномарка.

ДТП,
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