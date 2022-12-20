Массовое ДТП с участие 27 машин произошло в Ереване

Массовое ДТП произошло в Ереване. На Давташенском мосту в аварию попали 27 автомобилей, пишут «Изестия» со ссылкой на пресс-секретаря МЧС республики Айка Костаняна. Данных о пострадавших нет. Движение перекрыто, в обе стороны проезда нет.
Добавим, этот участок дороги соединяет два района – Арабкир и Давташен. Мост длиной 496 м перекинут через реку Раздан на высоте 92 м. Из-за перекрытия образовались пробки, как сообщают очевидцы.
А ночью в центре Москвы на Крымском Валу столкнулись два автомобиля, в результате ДТП пострадали два человека. В аварию попали машина скорой помощи и иномарка.