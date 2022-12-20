Водитель заживо сгорел в автомобиле

Водитель сгорел в салоне микроавтобуса в городе Братск Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. Инцидент произошел сегодня ночью.

Фото: МЧС по Иркутской области МЧС по Иркутской области

«Очевидец сообщил о том, что на улице Просвещения горит автомобиль. На момент прибытия первого подразделения микроавтобус «Nissan Serena» был полностью охвачен огнем. В ходе тушения внутри автомобиля был обнаружен погибший мужчина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной пожара в автомобиле могла стать техническая неисправность. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшей трагедии.