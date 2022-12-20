В ДТП погиб участник громкой разборки с людьми Шакро Молодого

В Нижегородской области в ДТП погиб участник знаменитой перестрелки на Рочдельской улице в Москве Владимир Костриченко, сообщает Telegram-канал 112.

Cadillac Escalade Владимира Костриченко врезался в «Газель», оба водителя погибли. По предварительным данным, водитель Cadillac не справился с управлением. Сообщение об аварии в полицию автоматически передала система «ЭРА-ГЛОНАСС».

Владимир Костриченко получил известность в 2015 году после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве. Вместе со своим приятелем, адвокатом и отставным офицером КГБ Эдуардом Буданцевым он стал участником конфликта с членами банды вора в законе Шакро Молодого (Захарий Калашов).

Конфликт разгорелся после того, как люди Итальянца (Андрей Кочуйков, помощник Шакро Молодого) потребовали у владелицы ресторана Жанны Ким 8 млн рублей в качестве неустойки на разрыв контракта на ремонт с дизайнером. Ким обратилась за помощью к Буданцеву.