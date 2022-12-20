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1 час назад

Шесть автомобилей столкнулись на Братеевском мосту в Москве

Газета.Ruиещё 3

В Москве шесть автомобилей попали в дорожно-транспортное происшествие на Братеевском мосту. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Шесть автомобилей столкнулись на Братеевском мосту в Москве
Фото: Департамент транспорта МосквыДепартамент транспорта Москвы

«На Братеевском мосту столкнулись 6 автомобилей. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Судя по фото, столкновение произошло на середине моста. В ДТП попали как минимум два грузовых автомобиля и несколько легковушек. У одной из них разбита задняя часть. Отмечается, что из-за аварии движение в сторону области затруднено. Машины могут проехать по двум полосам из трех.

Ранее сообщалось, что водитель сгорел в салоне микроавтобуса в городе Братск Иркутской области. Инцидент произошел сегодня ночью.

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