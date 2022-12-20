Шесть автомобилей столкнулись на Братеевском мосту в Москве

В Москве шесть автомобилей попали в дорожно-транспортное происшествие на Братеевском мосту. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Судя по фото, столкновение произошло на середине моста. В ДТП попали как минимум два грузовых автомобиля и несколько легковушек. У одной из них разбита задняя часть. Отмечается, что из-за аварии движение в сторону области затруднено. Машины могут проехать по двум полосам из трех.