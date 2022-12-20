В Великобритании собака за рулем внедорожника устроила ДТП, врезавшись в соседскую машину, сообщает Daily Mail.

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Инцидент произошел в деревне на севере Уэльса с собакой породы бордер-колли по кличке Фрея. 60-летняя Сью Брюер посадила Фрею под переднее пассажирское кресло своего Jeep Cherokee. В какой-то момент собака запрыгнула на водительское кресло и задела селектор коробки передач, переключив трансмиссию в «драйв». В итоге автомобиль, который стоял на склоне, покатился вперед и врезался в принадлежащую соседу машину.

34-летний Шон Уоллер услышал громкий звук рядом с домом и увидел, что соседский внедорожник врезался в его автомобиль. На записи с камеры, установленной в дверном звонке, он увидел, что за рулем находилась Фрея.